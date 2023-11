Sono tre le calciatrici dell'Inter Women che il ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha convocato per le partite contro Spagna e Svizzera, in programma i prossimi 1 e 5 dicembre e valevoli per la Women Nations League: si tratta del portiere Francesca Durante e delle attaccanti Agnese Bonfantini e Michela Cambiaghi.

Questo l'elenco:

Portieri: Baldi (Fiorentina), Durante (Inter), Giuliani (Milan), Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Bartoli (Roma), Bergamaschi (Milan), Boattin (Juventus), Di Guglielmo (Roma), Gama (Juventus), Lenzini (Juventus), Linari (Roma), Salvai (Juventus), Tortelli (Fiorentina)

Centrocampiste: Caruso (Juventus), Dragoni (Barcellona), Galli (Everton), Giugliano (Roma), Greggi (Roma), Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Beccari (Sassuolo), Bonfantini (Inter), Cambiaghi (Inter), Cantore (Juventus), Catena (Fiorentina), Glionna (Roma), Giacinti (Roma), Piemonte (Everton), Serturini (Roma)