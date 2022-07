L'Italia Femminile pareggia per 1-1 contro l'Islanda e, a meno di sorprese clamorose, si giocherà tutto nell'ultima partita contro il Belgio. Grande protagonista del match è stata Flaminia Simonetti, centrocampista dell'Inter Women che, a fine partita, ha detto la sua sulla partita: "Io non credevo di rientrare nelle 23, ho cercato di conquistarmi la convocazione e gli spazi in campo. Sono contenta della prestazione anche se il risultato ci sta stretto. Devo fare i complimenti alla squadra perché siamo riuscite a rimanere in gara fino all’ultimo questo dimostra che vogliamo passare il turno e ce la metteremo tutta”, le sue parole a Sky Sport.