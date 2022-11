Altra sconfitta per l'Italia Femminile di Milena Bertolini, che a Lignano Sabbiadoro viene battuta in amichevole dall'Austria per 1-0 al termine di una prestazione non entusiasmante; decisivo il gol di Julia Hickelsberger-Füller. Schierate dal primo minuto le interiste Francesca Durante ed Elisa Polli, quest'ultima sostituita al 67esimo da Cristiana Girelli. Nel finale spazio anche per l'altra nerazzurra Flaminia Simonetti.