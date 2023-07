Protagonista insieme al comico Luca Ravenna della nuova puntata del format di Inter TV 'Mates', Irene Santi, centrocampista dell'Inter Women, elegge la vittoria del campionato di Serie B femminile del 2019 come momento clou della sua esperienza interista: "L'Inter è stata una delle poche squadre a non partire dalla Serie A ma ad arrivarci vincendo la Serie B. E' stato un bel momento perché eravamo un gruppo di ragazze che giocava insieme da quando eravamo piccole. Poi la premiazione in un San Siro pieno, perché l'Inter si stava giocando la Champions".

La sua conoscenza delle lingue la porta ad aiutare le nuove compagne con le traduzioni, "ma fino a un certo punto, perché poi me lo vietano perché devono imparare l'italiano. Ghoutia Karchouni è molto brava, ha imparato; mentre Tabitha Chawinga non riesce...".