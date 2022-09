Partita importante domenica per l'Inter Women di Rita Guarino, che dopo il successo con il Parma sarà ospite della Juventus nel big match della seconda giornata di campionato. Partita che la centrocampista francese delle nerazzurre Ghoutia Karchouni presenta ai microfoni di Inter TV: "Sempre importante iniziare bene il campionato per dare la giusta direzione alla stagione. Sono felice del mio ottimo inizio, ma lo sono di più per la squadra perché vincere 4-1 non è facile. Domenica sarà una grande partita da giocare, siamo molto entusiaste".