Chiuso il 2024, la Divisione Calcio Femminile della FIGC ha ufficializzato le date dei primi impegni della Serie A per il 2025. L'Inter Women di Gianpiero Piovani tornerà in campo domenica 12 gennaio nell'inedito orario delle 20.45 per la partita in casa della Roma, per poi ospitare il Como la domenica successiva alle 12.30. In mezzo, la sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo alle 20.45 del 16 gennaio.

Ecco il dettaglio:

14ª GIORNATA, domenica 12 gennaio 2025

Roma vs INTER, ore 20:45

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA FEMMINILE, gara di andata giovedì 16 gennaio 2025

INTER vs Sassuolo, ore 20:45

15ª GIORNATA, domenica 19 gennaio 2025

INTER vs Como Women, ore 12:30