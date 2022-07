La FIGC, divisione calcio femminile, ha ufficializzato il calendario della Serie A Femminile TIM 2022/23. L'Inter Women di Rita Guarino inaugurerà il suo campionato il weekend del 27/28 agosto contro il Parma, esordiente in massima categoria. Le due principali novità della stagione sono rappresentate dallo storico debutto del professionismo e dall’introduzione del nuovo format, che dopo la regular season prevede una seconda fase in cui le dieci squadre saranno suddivise in due gruppi distinti: le prime cinque della graduatoria prenderanno parte alla poule scudetto, che metterà in palio il titolo e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League, mentre le ultime 5 si affronteranno in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella regular season.