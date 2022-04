Anja Sønstevold, difensore norvegese classe 1992 dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l'annuncio del rinnovo fino al 30 giugno 2024.

"Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con l'Inter - le sue parole -. Dal primo giorno mi sono sentita a casa grazie alle compagne, allo staff, alla squadra e a tutta la Società. Sono felice di aver rinnovato per altri due anni. Ci sono aspetti in cui devo migliorare, voglio crescere ancora ed è anche per questo che sono voluta rimanere. Mi piace molto il campionato italiano, è diverso da quello a cui ero abituata. Ci sono calciatrici tecniche e da difensore questo mi mette alla prova. Come squadra abbiamo fatto grandi passi in avanti e sono molto ottimista per il futuro. I nostri tifosi sono i migliori. Giocare davanti a loro è un onore".