Prime parole da nuova giocatrice dell’Inter Women per Noor Eckhoff, la norvegese arrivata in via ufficiale quest’oggi alla corte di Rita Guarino e pronta a dare una mano al gruppo per la Poule Scudetto: “Sono molto contenta, è una bellissima sensazione firmare per un club così importante. Per me è una grande opportunità per creare ricordi, crescere e migliorare come calciatrice. La Serie A è cresciuta molto negli ultimi anni e continuerà a migliorare, essendoci grandi club e risorse importante per favorire questo miglioramento. Le squadre di vertice fanno bene anche in Champions League. Quindi penso sia un torneo molto stimolante, molto competitivo. Sono felice”.