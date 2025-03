Altro stop per l'Inter Women di Gianpiero Piovani nella Poule Scudetto della Serie A Femminile: le nerazzurre escono sconfitte per 1-0 dal Viola Park per mano della Fiorentina. Le gigliate sprecano a fine primo tempo l'occasione per portarsi avanti con Veronica Boquete che si fa respingere un calcio di rigore da Cecilia Runarsdottir, ma ad inizio ripresa trovano la rete decisiva grazie al tap-in vincente dell'ex Agnese Bonfantini, la più lesta a raccogliere un pallone stampatosi sulla traversa dopo un tiro di Sofie Bredgaard.

Nonostante la sconfitta, l'Inter mantiene il secondo posto in classifica, e domenica prossima ospiterà all'Arena Civica la Juventus capolista in una sorta di ultimo appello per le residue speranze di tricolore.