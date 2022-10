Alla vigilia del derby contro il Milan, Elisa Polli, attaccante dell'Inter Women di Rita Guarino, presenta la super sfida con le rossonere ai microfoni di DAZN: "Il derby è sempre una partita diversa dalle altre, che porta anche motivazioni diverse. Io personalmente la vivo con serenità, perché sono una persona molto serena e calma anche nella vita in generale. Come squadra siamo tranquille: ci siamo allenate bene, ma in una sfida così l’approccio sarà determinante più della tecnica".