Dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio, firmata da Chiara Robustellini, il tecnico delle Inter Women, Gianpiero Piovani ha parlato della prossima sfida in programma contro la Sampdoria, match in programma per il prossimo sabato, 16 novembre alle 18 allo Stadio La Sciorba di Genova.

"Da qui alla fine per noi son tutte finali, le dovremo vincere tutte se vogliamo fare grandi cose. Se ragioniamo così, con la rosa che abbiamo, andremo avanti. Chi ha giocato contro la Lazio ha fatto bene e sono molto contento, questo gruppo non ha limiti e può fare cose importanti se dà il 100%" ha detto l'allenatore nerazzurro a Inter TV.