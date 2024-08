Dopo aver firmato per l'Inter Femminile fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, Jasmin Mansaray ha raccontato che emozioni sta provando all'inizio della nuova avventura italiana: "Questo è un momento meraviglioso per me e per la mia famiglia - ha dichiarato la classe 2004 finlandese a Inter TV -. Sono davvero grata per questa opportunità, sono entusiasta di essere qui. Per me significa tanto essere all'Inter, che ha dimostrato di credere in me. Non vedo l'ora di dimostrare in campo le mie qualità. Sono eccitata dal fatto di poter giocare in Serie A, ho visto molte partite ed è un campionato molto buono. Le mie caratteristiche? Mi piace attaccare e difendere, essere parte del gioco. Direi che sono molto coraggiosa e veloce".