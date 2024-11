È Lina Magull l'MVP di Inter-Napoli femminile giocato ieri e vinto dalle nerazzurre grazie al gol, appunto, della Magull che a fine gara commenta cos' il risultato ottenuto: "Questi tre punti sono molto importanti. Stiamo cercando di spingere di più ora, penso che siamo migliorate molto rispetto alla scorsa settimana e oggi (ieri, ndr) era davvero dura contro il Napoli... sono molto brave nei duelli, molto aggressive, quindi abbiamo controllato la partita e creare importanti chance, soprattutto nei primi 20 minuti, ma con il passare del tempo abbiamo perso la nostra forza. Penso che il Napoli abbia preso fiducia, per noi era un pochino più difficile giocare, ma alla fine abbiamo vinto e siamo molto felici. Spero che potremo continuare così".

Siete cresciute molto...

"Sì, penso che miglioriamo in allenamento. Non lo vedete, io sì, abbiamo una buona squadra, con grande personalità e giocatrici di varie culture e Nazioni, un grande mix. Abbiamo una connessione migliore sul campo, certamente ci sono stati dei cambiamenti in alcune zone ma ci vuole del tempo. Adesso i risultati si vedono, i miglioramenti. Spero che dopo la pausa delle Nazionali possiamo solo continuare".

Una vittoria trovata grazie a una tua rete. Sei felice?

"Certo che sono felice, sempre quando segno. Ma sono più felice quando vinco, un bel cross da Katy (Bowen, ndr), quindi era anche più facile per me trovare il gol".

Dopo la sosta nazionali ci sarà Milan-Inter. Il derby...

"Per il derby spero possano venire tante persone, sarebbe bello".