"Sono molto felice, per me è un onore entrare a far parte di un club così importante come l’Inter. Devo ancora realizzare bene il tutto, non vedo l’ora di iniziare". Parola di Marie Detruyer, centrocampista classe 2004 e nuovo acquisto di Inter Women che ha firmato con le nerazzurre un contratto fino al 30 giugno 2027.

L'ex OH Leuven si presenta così ai canali ufficiali del club: "Per me è un sogno che si realizza, ho firmato con un grande club. Voglio migliorare e penso che l’Inter sia il posto giusto per questo obietto. L’Inter è un grande club ma penso anche che sia una famiglia. Mi piace molto questo aspetto. Sono pronta a dare il massimo per questa squadra. Il campionato? Ho avuto modo di guardare qualche partita e penso che il livello sia buono, le squadre sono valide. Le partite giocate dall’Inter che ho avuto modo di vedere sono altrettanto valide. Non vedo l’ora di scendere in campo in un nuovo campionato. Voglio esprimere le mie qualità e raggiungere grandi cose con questa nuova squadra".

Chiosa dedicata alla caratteristiche tecniche: "Sono un centravanti, mi piace avere il pallone tra i piedi, cambiare il gioco e fare passaggi decisivi. Mi piace tanto fare assist ma anche fare gol, ma qualunque giocatore penso".