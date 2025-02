A due giorni dalla gara contro la Lazio, Henrietta Csiszar, difensore dell'Inter Women, torna ai microfoni di Inter TV sulla vittoria contro la Fiorentina che ha rilanciato le ambizioni Scudetto delle nerazzurre: "È stato un successo molto importante perché prima di sfidare la Fiorentina avevamo perso due partite, quindi era importante rimettersi subito in carreggiata. Dove si può ancora migliorare? Molte partite le abbiamo vinte 1-0, quindi credo che possiamo migliorare ancora in quel frangente. Occorre cercare subito il raddoppio e chiudere le partite il prima possibile".

Contro le biancocelesti si chiuderà la prima fase del campionato: "Affrontiamo ogni partita alla stessa maniera, ci stiamo preparando esattamente come avevamo fatto per le partite contro Juventus e Roma. La Lazio è un'ottima squadra, all'andata vincemmo di misura ma anche loro hanno avuto l'occasione di segnare con un rigore parato dal nostro portiere. Mi aspetto una gara difficile, perché la Lazio ha mostrato le sue qualità in Coppa Italia contro la Juventus. Mi piace il modo in cui giocano, hanno molto carattere e ottime giocatrici".