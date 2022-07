Il calcio femminile è finalmente professionistico. Lo è diventato il 1 luglio 2022 dopo anni di lotte. A commentare questo storico traguardo è stata una delle più celebri calciatrici italiane, l’ex nerazzurra Regina Baresi: “Un sogno, una passione, un vestitino e una palla nerazzurra. Questa ero io da piccola. Poi ci sono stati 4 anni di tennis perché “il calcio non è uno sport per le bambine.” Ma i sogni sono fatti per essere realizzati e le passioni per essere seguite, contro tutto e tutti. Così ho fatto. Il calcio, l’Inter, San siro, la fascia da capitano, la serie A. Fino ad oggi. 01/07/2022. Ogni bambina, ragazza, donna che gioca a calcio può essere chiamata Calciatrice. Siamo PROFESSIONISTE. Godiamocelo, godetevelo. Per un futuro che sia sempre più splendente. Buona fortuna donne", ha concluso.