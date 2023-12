Arrivata ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Rita Guarino, coach dell'Inter Women, con tono amaro ha commentato l'andamento di questo incontro: "Eravamo partite bene, poi nella ripresa secondo me siamo entrate in campo e inspiegabilmente abbiamo smesso di giocare nel momento in cui invece dovevamo spingere per cavalcare il vantaggio. Lì abbiamo commesso diversi errori dando fiducia alle avversarie. Poi siamo state brave a riprenderla ma alla fine è emersa la loro qualità individuale, in una partita abbastanza equilibrata".

Ha influito l'infortunio di Karchouni?

"Intanto la sconfitta più grossa è il suo infortunio. Poi le ragazze sono rimaste in partita, ovviamente non fa piacere a nessuno quando accadono cose così gravi ma loro hanno continuato a giocare".