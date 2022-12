Dal palco della festa di Natale dell'Inter, ha preso la parola anche il coach della squadra femminile Rita Guarino: "Ringraziamo il presidente Steven Zhang, il direttore Beppe Marotta e tutta la dirigenza per il sostegno a questo progetto che diventa sempre più ambizioso. Il calcio femminile sta raggiungendo sempre più popolarità, in Italia finalmente è diventato sport professionistico, si tratta di un privilegio ma anche di una grande responsabilità: ogni giorno dobbiamo lavorare in un mondo che deve essere sempre sostenibile.