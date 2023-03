"Supereremo l’amarezza e la delusione, accettando la bellezza di questo sport che a volte dà e a volte toglie. Miglioriamoci per la prossima sfida". Con questo messaggio pubblicato sui social, il coach dell'Inter Women Rita Guarino vuole mettersi alle spalle l'amarezza per la sconfitta contro la Juventus e per il modo con il quale è maturata e carica il suo gruppo per i prossimi impegni.