Un gol in pieno recupero di Tabitha Chawinga ha permesso all'Inter Women di strappare il pareggio in casa della Juventus nel match di sabato. Questo il commento di Rita Guarino ai microfoni di Inter TV: "Reazione doverosa dopo aver approcciato male la partita. Nel primo tempo abbiamo concesso due regali impossibili da sbagliare per loro, era giusto avere una reazione di questo tipo perché non ci sta andare sotto per queste disattenzioni che non vanno commesse.

Nella maggior parte delle partite fatte in questa Poule Scudetto abbiamo fatto le nostre prestazioni, a parte con la Roma; penso abbiamo raccolto qualcosa in meno rispetto a quanto meritavamo. L'obiettivo è il terzo posto, dovremo prepararci al massimo per sfidare la Fiorentina nel migliore dei modi".