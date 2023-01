Si avvicina il ritorno in campo anche per l'Inter Women di Rita Guarino, che domani pomeriggio affronterà in Coppa Italia il Parma. Ai microfoni di Inter TV, Beatrix Fordos illustra lo stato di salute personale e della squadra: "La pausa ci ha trasmesso energia per il prosieguo della stagione. Abbiamo avuto qualche giorno di riposo per poi seguire un programma di allenamenti, il 2 gennaio abbiamo ripreso gli allenamenti qui con sedute non particolarmente pesanti perché non manca tanto alla prossima partita. Siamo motivate e pronte a giocare: ogni partita è importante per noi, non conta che sia campionato o Coppa Italia.