Dopo la festa per la vittoria contro il Milan, per l'Inter Women di Rita Guarino sarà già tempo di prepararsi alla sfida contro il Sassuolo. Si proietta al match con le neroverdi anche Beatrix Fordos, intervistata da Inter TV: "Contro il Sassuolo sarà un'altra partita importante per noi, vogliamo vincere quindi dobbiamo prepararla molto bene".