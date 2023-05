In vista del match contro l'Inter, la centrocampista della centrocampista della Fiorentina Femminile, Michela Catena ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club per presentare la sfida: "Sicuramente sarà una partita difficile. L’agonismo c’è sempre, sia che si giochi contro la prima che contro l’ultima in classifica. In questo caso, l’Inter è una diretta rivale quindi ci teniamo a far bene.

Arrivare terzi è diverso da arrivare quinti, anche se poi sulla carta non si è raggiunto nulla. È anche una soddisfazione personale per tutto il lavoro che si fa durante l’anno. Dopo la scorsa annata nessuno si sarebbe aspettato una stagione del genere".