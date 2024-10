Ci sono anche undici calciatrici che militano nella nostra Serie A tra le firmatarie dell’appello per chiedere alla FIFA di interrompere i rapporti con il colosso Aramco, società petrolifera legata all’Arabia Saudita che sarà uno dei principali sponsor della Coppa del Mondo maschile 2026 e della Coppa del Mondo femminile 2027, sostenendo che il governo saudita non rispetti i diritti delle donne, delle persone LGBTQIA+ e più in generale i diritti umani.

Si tratta di Doris Bacic (Napoli Femminile), Rachele Baldi (Inter), Norma Cinotti (Sampdoria), Francesca Durante (Fiorentina), Sofie Junge Pedersen (Inter), Paulina Krumbiegel (Juventus), Elena Linari (Roma), Matilde Lundorf (Napoli Femminile), Tecla Pettenuzzo (Napoli Femminile), Marina Georgieva (Fiorentina) e Katja Schroffenegger (Como Women)