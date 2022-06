Il tecnico federale Enrico Maria Sbardella ha convocato le interiste Astrid Gilardi, Angela Passeri, Matilde Pavan e Chiara Robustellini per la fase finale dell'Europeo Under 19 che si giocherà in Repubblica Ceca. Le azzurre affronteranno la Spagna il 27 giugno, la Francia il 30 giugno e la Repubblica Ceca il 3 luglio.