Finisce in pareggio il match tra Italia Femminile e Islanda, valido per la seconda gara della fase a gironi dell’Europeo 2022, gruppo D. 1-1 il risultato finale, con l’Italia che va subito sotto (in gol Vilhjalmsdottir). Nella ripresa arriva poi la rete del pareggio firmata da Bergamaschi, servita al meglio dalla neo entrata Bonansea. Per il passaggio del turno è ora tutto rimandato all’ultima gara contro il Belgio, che intanto stasera scenderà in campo contro il Belgio.