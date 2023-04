Conclusa la parentesi con la Nazionale che l'ha vista protagonista assoluta, Francesca Durante, portiere dell'Inter Women, parlando ai microfoni di Inter TV si proietta sulla prossima sfida di campionato contro la Roma: "Abbiamo decisamente raccolto meno del dovuto nelle ultime partite, dobbiamo lavorare tanto per migliorare le cose che non hanno funzionato. Abbiamo subito una grande sfida contro una grande squadra, dobbiamo partire forte subito. Mi aspetto sicuramente una grande lotta perché loro giocano un gran bel calcio, dovremo lottare parecchio e dare tutte qualcosina in più per portare a casa il massimo".