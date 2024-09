Domani sarà Derby Day, dove anche le formazioni femminili avranno parte attiva visto che domani pomeriggio, alle 15.45, Inter e Milan Women si daranno battaglia all'Arena Civica Gianni Brera per la gara valida nella terza giornata di campionato. Ai microfoni di Inter TV, Annamaria Serturini, attaccante della squadra di Gianpiero Piovani, presenta l'incontro partendo dall'avvio di campionato molto positivo: "Diciamo che un avvio così lo volevamo tanto, poi le partite bisogna giocarle. Abbiamo fatto un ottimo inizio con la Sampdoria e abbiamo recuperato un match secondo me difficile su un campo come quello di Napoli. Questa è sicuramente un'ottima partenza, ma domani ci aspetta il Milan e quindi bisogna alzare l'asticella. Loro vengono da due sconfitte, quindi avranno voglia di rivincita. Noi dobbiamo cavalcare l'onda e avere voglia di essere più determinanti ad ogni partita e allenamento".

Per te un impatto enorme, quanto sei soddisfatta di questo rendimento?

"Dopo l'infortunio di marzo ho lavorato tantissimo durante l'estate, fisicamente e mentalmente. Spero aiutare sempre di più l'Inter, la squadra, le compagne e la società. Non mi accontento mai. Anche oggi quando perdo in allenamento rosico, forse è questo che mi fa andare sempre più forte".

Quanto può essere importante nel vostro percorso una partita come quella di Napoli?

"Sicuramente è fondamentale. Sappiamo tutti quanto è difficile giocare contro di loro per l'aggressività importante che hanno. Siamo riuscite a mostrare il nostro gioco e a vincere, ottenendo tre punti che ci fanno vivere al meglio la settimana del derby".

Il derby è sempre una partita a sé. Quanto conterà mettere in campo lo stesso atteggiamento delle prime giornate?

"Sicuramente bisogna mettere il meglio in campo. Ma la cosa che dirò e che voglio dalle compagne è serenità. Siamo tutte forti, col mister che ci aiuterà da fuori. Il derby va vissuto in maniera tranquilla perché non abbiamo nulla da perdere".