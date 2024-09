Grande amarezza per l'Inter Women, raggiunta sul finale dal Milan sull'1-1 nel derby dell'Arena Civica dopo aver avuto numerose chance per segnare. Ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani non nasconde il suo rammarico: "“Il calcio purtroppo è questo. Sapevamo che il Milan è una buona squadra: nel primo tempo siamo stati un po’ sottotono, mentre nella ripresa non c’è stata partita, abbiamo giocato solo noi. Abbiamo fatto gol e poi ci sta subire il pari su calcio d’angolo, purtroppo la stanchezza ha inciso. Faccio comunque un grande applauso alle ragazze perché hanno fatto una bella gara e hanno interpretato bene la sfida. Dobbiamo continuare su questa strada perché è un buon pareggio".

Piovani prosegue: "La classifica si muove in avanti e questa è una cosa positiva, potevamo fare sicuramente meglio ma oggi abbiamo dato tutto e dobbiamo dire che abbiamo anche preso tanti pali. Guardo la prestazione, i tifosi cantavano e ci incitavano. Nove volte su dieci vinci, ma invece purtroppo è andata così. La voglia di vincere è tanta, ma adesso dobbiamo affrontare il Sassuolo che è una grande squadra. Dobbiamo essere bravi a lavorare bene e sfruttare le occasioni che ci capiteranno.”