Henrietta Csiszar, centrocampista ungherese dell'Inter, si racconta per il Matchday Programme di Inter-Fiorentina. "Il calcio per me è tutto, ho lasciato la mia città a 20 anni e ho dedicato la mia vita a questo sport. Non voglio mai perdere, questo mi spinge a dare sempre il massimo, è la mia motivazione principale. Credo che sia fondamentale lavorare duro e divertirsi. I miei punti di forza? La mentalità, quella voglia che ti spinge a dare sempre il 100% in allenamento e in partita per migliorare ogni giorno", dice la centrocampista.

"Abbiamo un gruppo molto forte, composto da diverse culture e nazionalità e questa è la nostra forza perché impariamo molto le une dalle altre, ci aiutiamo, comunichiamo bene e abbiamo leader molto forti - prosegue -. I miei obiettivi personali sono migliorare sempre di più, a livello di squadra invece l’obiettivo è la Champions League".