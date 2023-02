Sono in vendita i biglietti per Inter-Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia Femminile. I tifosi nerazzurri che vorranno assistere dal vivo alla gara, in programma sabato 4 marzo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni (fischio d'inizio ore 14.30), possono assicurarsi il tagliando per la tribuna scoperta con prezzi speciali a partire da 3 euro più il costo della prevendita (qui tutte le informazioni).