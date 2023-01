Ferrovie dello Stato Italiane conferma la partnership con la Divisione Calcio Femminile della FIGC diventando il nuovo Title Sponsor della Coppa Italia Femminile.

Scendendo in campo al fianco delle calciatrici, il Gruppo FS rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze e leadership femminili. Inclusione, bilanciamento di genere, formazione e passione sono gli elementi vincenti per riconoscere e supportare talenti e unicità. Un lavoro di squadra quotidianamente promosso da Ferrovie dello Stato Italiane per garantire pari opportunità di emersione del talento e sviluppo di competenze e professionalità.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il Gruppo FS - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - partendo dal presupposto che il talento non ha e non deve avere genere, grazie a questo nuovo accordo avremo l’opportunità di rilanciare insieme al nostro Title Sponsor i valori rappresentati dal calcio femminile, dalla promozione dell’istruzione fino ad arrivare allo sviluppo professionale delle atlete”.

“Confermare e ampliare la partnership con la Divisione Calcio Femminile per la Coppa Italia rafforza il nostro impegno verso la parità di genere - ha sottolineato Massimo Bruno, Chief Corporate Affairs Officer del Gruppo FS - Il mondo FS e il mondo del calcio hanno molto in comune, vengono considerati erroneamente ambienti prettamente maschili: uno stereotipo che, facendo squadra con la FIGC e le atlete impegnate in questa importante competizione, puntiamo ad abbattere nella convinzione che il talento non ha genere e a contare, sul campo da calcio come nella nostra azienda, sono talento, passione e professionalità”.

Conclusa la fase a gironi, la Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane ripartirà mercoledì 25 gennaio con l’andata dei Quarti di finale, che vedrà la partecipazione di tutte le teste di serie ad eccezione del Sassuolo, eliminato a sorpresa dal H&D Chievo Women, l’unico club di Serie B ancora in corsa. Si partirà alle ore 12.30 con Pomigliano-Roma, alle 14.30 sarà la volta di Fiorentina-Milan e Sampdoria-Inter, mentre alle 18 le campionesse in carica della Juventus affronteranno proprio la formazione veronese. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su TimVision.

Programmazione Quarti di finale – gare d’andata