Piccola grande soddisfazione per Michela Cambiaghi, attaccante dell'Inter Women, che è stata eletta 'Calciatrice del Mese AIC di Settembre' con la seguente motivazione:

"Ambientarsi in una squadra importante non è mai facile ma l’inizio di Michela Cambiaghi in nerazzurro sembra promettere bene. Arrivata in estate dal Parma e chiamata al difficile compito di inserirsi in un reparto orfano di Tabitha Chawinga, la migliore marcatrice della Serie A femminile 2022-23, Michela Cambiaghi sta facendo all’Inter ciò che le è sempre riuscito meglio: giocare per la squadra. Il primo gol in nerazzurro è arrivato contro la Sampdoria nella prima giornata di campionato ma ciò che fa di lei la miglior giocatrice del mese di settembre è il modo in cui, in così poco tempo, è riuscita a entrare nel vivo del gioco di una nuova squadra rimanendo fedele al suo modo di interpretare il ruolo.

Di recente, in un’intervista, ha detto che pur di vincere il campionato con l’Inter rinuncerebbe ad andare in doppia cifra. Una risposta che per molti sembrerà circostanziale, ma chi conosce il modo in cui Cambiaghi è in grado di sacrificarsi per la squadra, nonostante un ruolo che spesso richiede un pizzico di egoismo in più, sa quanto queste parole siano vere".