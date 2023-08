E’ arrivato anche per la formazione femminile un nuovo portiere. Si tratta di Sara Cetinja proveniente dal Pomigliano. Nata in Serbia, classe 2000, ha firmato coi nerazzurri fino al 30 giugno 2025. In due anni in Campania ha totalizzato 47 presenze incassando 90 reti. Arriva alla corte di Rita Guarino e per lei si prospetta un ruolo di vice Durante. Grazie alle sue parate la formazione napoletana si è salvata mantenendo la categoria. Pochi minuti fa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da interista: "E’ un grande piacere stare qui all’Inter, sono contenta per questa opportunità, sono felice di essere qui e anche molto orgogliosa. E’ un passo avanti importante per la mia carriera. L’Inter è un grande club, con una grande storia non vedo l’ora di indossare questa maglia così importante e aiutare la squadra a vincere”. Infine, si sofferma sui suoi punti di forza: “Sono un portiere moderno mi piace giocare molto con le mie compagne per aiutare la squadra a costuire da dietro questi sono i miei punti di forza”.

Daniele Luongo