Il Matchday Programme di Inter-Juventus dà voce anche a Michela Cambiaghi, la cannoniera dell’Inter Women di Gianpiero Piovani. Che trae un bilancio della sua esperienza con la maglia nerazzurra sin qui: “Indossare questa maglia mi regala sempre grandi emozioni. Da quando sono arrivata sono cresciuta a livello atletico e non solo, mi piace lavorare sui dettagli e provare delle giocate particolari. L’inizio di campionato è stato positivo, abbiamo trovato continuità e anche a livello personale sono contenta, l’obiettivo è arrivare in doppia cifra e aiutare le mie compagne anche con assist e lavoro per la squadra”.

Una passione nata fin da bambina, quella per il calcio, che le ha permesso di raggiungere diversi traguardi importanti: "Sono diversi i momenti che hanno segnato la mia carriera: da quando ho scoperto l’interesse dell’Inter a quando è arrivata la chiamata in Nazionale Maggiore lo scorso anno, dal gol nel derby al primo con la Nazionale".

