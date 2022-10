Dopo la pausa per le nazionali il campionato ricomincerà con Inter-Milan, in programma sabato 15 alle 14:30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. C'è tanta voglia di derby, e i tifosi nerazzurri stanno rispondendo alla grande: i biglietti sono infatti in fase di esaurimento e si attende quindi una fantastica cornice di pubblico per le ragazze di Rita Guarino chiamate a difendere la vetta della classifica.