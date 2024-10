"Sono molto contenta per il livello della squadra. Credo che abbiamo fatto una stagione molto buona a livello tecnico, tattico e fisico. Abbiamo iniziato bene il campionato e sono molto contenta" ha detto Ivana Andrés a Inter TV dove ha fatto un punto sulla stagione fin qui disputata dalla sua Inter Women, proiettandosi anche al prossimo big match in programma contro le campionesse d'Italia della Roma.



Dove credi che possiate migliorare ancora?

"Siamo all’inizio della stagione, quasi a metà visto che ci sono solo 10 squadre, però credo che siamo migliorate molto a livello di connessioni tra noi. Ci conosciamo meglio, abbiamo più confidenza e abbiamo capito bene cosa chiedono il mister e lo staff. Penso che abbiamo fatto molto bene. Dove possiamo migliorare? Credo si possa in tutto ma siamo su una buona strada. Poi si può sempre migliorare e infatti cerchiamo di analizzare errori e non, e in ogni allenamento ci alleniamo al massimo per migliorare individualmente e come squadra".

Cosa pensi del calcio italiano?

"Il campionato italiano mi sta piacendo molto. Ogni partita ha molta intensità e un livello alto e ci sono risultati sorprendenti. A volte vince una squadra che la settimana dopo perde… È molto emozionante".

Che partita ti aspetti con la Roma?

"Ho voglia di giocare con la Roma. L’anno scorso ha vinto lo scudetto, è un gran rivale con giocatori molto forti. Credo sia molto importante e ci spingeranno a dare il massimo delle nostre energie. I primi quindici minuti sono molto importanti e dovranno essere molto intensi e dobbiamo sfruttarli per giocare con la palla e imporre il nostro gioco. Però la chiave sarà la competitività, il nostro livello fisico e il modo in cui cercheremo di imporci".