Avventura in prestito per Alice Regazzoli, non prima però che la centrocampista classe 1999 affidi il suo futuro all'Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato l'avvenuto rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025, propedeutico al trasferimentoa titolo temporaneo alla Sampdoria fino al 30 giugno 2023.