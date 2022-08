Insieme a Rita Guarino, anche Lisa Alborghetti, capitano dell'Inter Women, ha presentato in conferenza stampa il match di questa notte contro il Chivas Guadalajara: "Siamo veramente molto felici di poter vivere una tournée internazionale, la prima per la nostra società a livello femminile. Per noi è motivo di orgoglio e ringraziamo il Club per la grande opportunità che ci ha concesso. Domani (questa notte, ndr) giocheremo il nostro primo match internazionale e, nonostante ci troviamo ancora in fase di preparazione, non vediamo l’ora di scendere in campo contro il Chivas.”