Lisa Alborghetti a tutto tondo. Il centrocampista dell'Inter Women è protagonista di un'intervista a cuore aperto per Il Calciatore, magazine ufficiale dell'AIC. Tra le tante sue dichiarazioni, Alborghetti racconta cosa significa per lei essere il capitano delle nerazzurre: "Di certo, per dire, non sono una che attacca al muro, oltretutto quei tempi sono passati: un po’ io li ho vissuti, sono stata sì testimone, mai però contro di me. Comunque da donna dico e penso che non sia utile e senz’altro non fa parte di me. Quel che cerco di fare è aiutare le persone a tirar fuori il meglio di sé, così che siano loro stesse a capire quanto possano essere utili e necessarie. Ecco perché sto sempre attenta alle varie personalità, sono curiosa e guarda che non parlo necessariamente di amicizia, ma della consapevolezza – con tutto il tempo che passiamo assieme – che il nostro obiettivo è comune”.