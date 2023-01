All'interno del Matchday Programme pubblicato oggi dall'Inter c'è anche l'intervista a Lisa Alborghetti, centrocampista dell'Inter femminile. "Il pallone ha sempre fatto parte della mia vita, da quando ero bambina - racconta la nerazzurra classe 1993 -. L'inizio di tutto è stato nella squadra dell'oratorio di Alzano Lombardo, dove sono nata e cresciuta. Milano è la citta in cui sono diventata professionista e ho trovato tante persone che hanno creduto in me. Far parte di una squadra così importante come l'Inter è un onore e tutti i giorni mi sento fortunata nel poter dare un contributo a questo club".