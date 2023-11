Un messaggio di prima mattina, con poche parole, ma assolutamente decise. Dopo il tweet di pochi minuti fa il magnate finlandese Thomas Zilliacus conferma a FcInterNews la sua rinnovata volontà di entrare nel mondo nerazzurro: “Spero di poter investire nell’Inter in questi mesi. Presenteremo un’offerta. Sta al proprietario del club decidere se accettarla o meno”. Zilliacus ha fatto sapere di aver raccolto 2,5 miliardi di euro dai suoi investitori, attraverso il fondo XXI Century Capital, da capitalizzare in Italia (od ovunque nel mondo) sia per il possibile acquisto del club di Viale della Liberazione, sia per affari legati al mondo della moda e al mercato immobiliare.

Dalle sue confessioni in questo messaggio c'è sempre la speranza che Steven Zhang gli apra la porta del club, in qualunque modalità possibile. Ma ovviamente, come evidenziato dallo stesso manager, l'ultima parola spetta all'attuale proprietario del club che nella recente Assemblea dei Soci ha ribadito di voler proseguire alla guida dell'Inter.