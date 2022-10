Steven Zhang vuole tenersi stretta l'Inter. Lo ha ribadito ieri a margine della vittoria sul Viktoria Plzen che ha qualificato la squadra di Simone Inzaghi agli ottavi di Champions League: "La società è sempre stata al centro di speculazioni negli ultimi 2-3 anni, anche quattro anni fa - ha spiegato a Mediaset Infinity il presidente nerazzurro -. In questo mercato ci sono sempre state voci, ma quello che dobbiamo fare è concentrarci su noi stessi. Quello che posso dire è che non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita".