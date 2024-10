Walter Zenga ha parlato a Sky Sport, soffermandosi sui numeri difensivi, tutt'altro che positivi, dell'Inter: "Questo succede perché secondo me c’è una differenza tra Champions League e campionato di Serie A. In Europa, soprattutto con la nuova classifica, devi mantenere alto il livello per tutta la partita perché anche non prendere gol è importantissimo per la differenza reti. Poi c’è anche il fatto che, secondo me, in campionato le squadre italiane sono tatticamente più brave e preparate".