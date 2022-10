Walter Zenga elogia la capacità dell'Inter di non lasciarsi andare a cali di concentrazione nella partita contro la Salernitana, da lui analizzata sul proprio canale YouTube partendo dai due gol dei nerazzurri: "Voglio evidenziare due cose importanti di questa squadra: sulla rete di Lautaro Martinez, vediamo la bravura del ragazzo di capire i momenti della partita, di staccarsi dalla linea difensiva e di concludere con un diagonale forte, preciso e angolato nonostante tre giocatori della Salernitana lo chiudano. Questo è un vantaggio per lui, che ha un senso del gol innato anche nei momenti difficili. Si sono sentite le solite cose sul suo digiuno di gol, senza pensare che il campionato si è fermato e che in Nazionale aveva segnato. Sono periodi che capitano a tutti gli attaccanti, ma Lautaro è sempre meglio avercelo che darlo ad altri. E fra poco tornerà anche Romelu Lukaku".

Sul gol di Barella.

"C'è una combinazione: l'Inter ruba palla, scaricano su Calhanoglu che con un lancio perfetto pesca Barella un po' come Alessandro Bastoni a Barcellona. Avevamo già sottolineato questa caratteristica di Barella, uno che attacca gli spazi benissimo e che se ha continuità e conserva le sue caratteristiche senza perdere attenzione, concentrazione e forza nel protestare è un giocatore devastante".

Sulle scelte di Inzaghi.

"Pensavo giocasse Asllani, preso come vice Marcelo Brozovic. Ma guardando bene le caratteristiche di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, si nota come diano equilibrio, sostanza, esperienza, carisma. In questo momento ha ragione Simone Inzaghi a insistere su Calhanoglu e dare spazio ad Asllani negli ultimi 30 minuti. La caratteristica di un buon allenatore è quella di prendere scelte importanti in momenti difficili, e questo è quello che sta facendo lui".