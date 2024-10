Dopo l'infortunio di ieri durante la partita, poi persa dal suo Torino, contro l'Inter, il capitano della squadra granata Duvan Zapata, costretto appunto a lasciare anzitempo il campo in barella, ha mandato un messaggio ai suoi tifosi, ma non solo. L'ex atalantino nel messaggio social di ringraziamento per la vicinanza, ha colto l'occasione per omaggiare anche la tifoseria nerazzurra che al momento della sostituzione ha applaudito facendo sentire appoggio e vicinanza al giocatore. Di seguito le sue parole.

"Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore... A tutto il mondo Toro e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio. Domani farò gli esami… Buona domenica a tutti" si legge nel post Instagram pubblicato dall'attaccante di Vanoli.

