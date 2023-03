A margine dell'inaugurazione di Inter Academy Chile, dove ha presenziato insieme a Ivan Zamorano, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti è tornato sul recente sfogo di Alexis Sanchez, che ai microfoni di TVN ha espresso il suo rammarico per come si è consumato il suo addio ai nerazzurri, lì dove si sentiva 'un leone in gabbia': "Non credo sia stato un errore farlo andare via, perché quando uno decide di andarsene si mettono d'accordo due parti. Quando ha avuto l'opportunità di giocare, Alexis ha fatto sempre bene con l'Inter: è stato importante quando abbiamo vinto il campionato e la Supercoppa italiana. Poi abbiamo deciso di comune accordo che lui andasse a Marsiglia, dove sta confermando di essere un grande giocatore. All'Inter si è comportato sempre molto bene ed è sempre stato utile", le parole raccolte da Radio Cooperativa.