Dagli studi di ESPN in Qatar, Javier Zanetti , commentando la vittoria dell'Argentina contro la Polonia, ha evidenziato la prestazione del centrocampista Enzo Fernandez e dell'attaccante Julián Álvarez , giocatori "entrati in un momento difficile" per la Nazionale argentina e che "hanno dimostrato personalità", caratteristica apprezzata da Zanetti. L'ex nazionale argentino ha anche svelato che i nomi di entrambi i giocatori sono stati segnalati all'Inter quando militavano nel River Plate: "Si vedeva subito che avevano quel profilo di giocatori destinati ad avere una grande crescita. Posso fare l'esempio di Lautaro Martinez , che abbiamo comprato quando aveva 21 anni. Oggi ne ha 25 ed è cresciuto tantissimo.

Quando scommetti su dei giovani non devi valutarli nell'immediato ma in un periodo di 4-5 anni. Di loro mi piace la personalità, al di là della qualità credo che per giocare in squadre importanti la personalità è importante e loro la hanno. Erano nomi che avevamo in agenda, però, visto il momento del club, le condizioni economiche non ci hanno permesso di realizzare una trattativa".