Ospite sulle frequenze di D Sports Radio, Javier Zanetti ha risposto alle domande di un'intervistatore speciale come Sergio Goycochea, vice campione del mondo con l'Argentina nel 1990. Il tema della chiacchierata, neanche a dirlo, è stata la tercera vinta dall'Albiceleste in Qatar, dove Lautaro Martinez non ha brillato come avrebbe voluto: "Tutti i giocatori sono importanti in un Mondiale, ognuno di loro dà sempre qualcosa - ha dichiarato Pupi -. Ho abbracciato Lautaro e l'ho ringraziato, è molto giovane ed è già campione del mondo. Se gli avessero convalidato uno dei gol che gli hanno annullato (contro l'Arabia Saudita, ndr), forse il suo Mondiale sarebbe stato diverso".